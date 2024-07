Sono venti le biciclette, lasciate in stato di abbandono in varie zone della città, recuperate nel primo semestre di quest’anno dagli agenti dell’Unità Operativa Quartieri della Polizia Locale. Nei prossimi mesi il Comune provvederà ad alienarle attraverso un’asta pubblica.

Nel frattempo, chi avesse subito il furto della propria bicicletta può presentarsi allo Sportello Unico del Comando della Polizia Locale (piazza della Libertà, 20) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il mercoledì dalle 8:30 alle 16:30) esibendo la relativa denuncia per la visione e l’eventuale recupero del mezzo. Le biciclette, infatti, sono state per il momento sistemate in un locale adibito a deposito presso il Comando di piazza della Libertà.

© Riproduzione riservata