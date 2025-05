43.234 spettatori: è questo il dato ufficiale del weekend di Cremona Circuit per quel che concerne le Superbike. Un dato che, numericamente, conferma quello dello scorso anno, con un leggero ribasso (a settembre 2024 furono 45mila gli spettatori da venerdì a sabato) e che non può soddisfare a pieno, dato che si puntava dichiaratamente a 60mila presenze.

Così non è stato: da valutare se la collocazione del primo weekend di maggio, col ponte del 1° maggio, sia stato un vantaggio oppure uno svantaggio. Ma ci sarà tempo: intanto rimane un weekend da ricordare dal punto di vista delle emozioni.

Bulega, anzi, ancora Bulegas, come dicono i suoi tifosi, numero 11 su Aruba.it Racing Ducati ha conquistato anche gara-2 della Superbike e così si prende tutti i 75 punti in palio nel weekend del Cremona Circuit, facendo il pieno e staccando ulteriormente in classifica generale il rivale Toprak Razgatioglu, su Rokit Bmw.

Cremona Circuit si conferma dunque pista da triplette: dopo Danilo Petrucci nel 2024, ecco Nicolò Bulega in questo 2025. Razgatioglu, campione in carica, si è però difeso, prendendo per la terza volta il secondo posto, in una gara-2 chiusa a podio anche da Alvaro Bautista su Aruba.it Racing Ducati. Di fatto le prime tre posizioni sono state identiche per tutte e tre le competizioni che assegnavano punti.

Nel Mondiale Femminile, invece, riscatto di Maria Herrera, che si prende il primo posto in gara-2, con Roberta Ponziani che conferma comunque il suo gran weekend chiudendo seconda e superando, ancora all’ultima curva come già avvenne per il primato in gara-1, la spagnola Beatrix Neila.

