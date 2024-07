Inizierà all’alba di lunedì 22 luglio l’impresa delle otto cicliste cremonesi di “CremonaCorre”, le “Pedibelle in movimento” che si cimenteranno sulle due ruote tra i monti e il mare delle Marche, coprendo quasi 300 km e 1500 metri di dislivello. Quattro giorni in tutto, dopo la felice esperienza di vacanza dello scorso anno in Toscana di tre di loro.

“Siamo tutte amiche cicliste – spiega Elena Valbuena, una delle protagoniste – vogliamo dimostrare come, indipendentemente dall’età e pur avendo da poco iniziato a fare ciclismo, condividendo anche la fatica, tutto è possibile”.

Il servizio di Lorenzo Scaratti

