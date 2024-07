La prima Cremonese della stagione è un mix di certezze ed esperimenti: con la Giana Erminio finisce 5-0 dopo 90′ più recupero di carte rimescolate e buone nuove.

In occasione dell’amichevole al campo Soldi, a porte chiuse con diretta su Cremona1 (e differita alle 21:00) mister Stroppa sceglie di sfruttare subito due neo grigiorossi, di pescare tra i giovani del vivaio e di rimettere nel motore due uomini in cerca di riscatto.

I grigiorossi si schierano con il 4-2-3-1: Fulignati in porta, Bianchetti e Prendi (classe 2006 della Primavera) in difesa, Quagliata e Ghiglione terzini, Majer e Collocolo sulla mediana, Vandeputte e Johnsen con Falletti sulla trequarti e Tsadjout unica punta.

La Giana Erminio risponde con il 4-2-3-1 di mister Chiappella: in porta Mangiapoco; in difesa da sinistra a destra Previtali, Ferri, Piazza e Alborghetti; Marotta e Ballabio mediani; trequartisti Lamesta Renda e Spaviero; punta centrale Trombetta.

Nei primi minuti di gioco è la Cremonese ad avere il predominio senza però riuscire a rendersi pericolosa. Ci prova quindi dalla distanza Ballabio a sorprendere Fulignati: palla alta al 5′. Prende campo a destra Johnsen, che con Ghiglione alle spalle ha meno preoccupazioni difensive. Vandeputte agisce a sinistra, con Falletti a svariare dietro a Tsadjout. Il centravanti grigiorosso prova arpionare palloni e all’11’ cerca la girata complicata da pochi passi dentro l’area: cuoio docile per Mangiapoco.

Tegola Cremo: al 14′ Fulignati è costretto ad uscire per una contusione, in campo Saro. Un minuto dopo, corner per la Giana e traversa clamorosa di Piazza. Da calcio d’angolo, sul fronte opposto, arriva l’1-0 grigiorosso: lo schema libera il mancino di Quagliata, bordata respinta corta da Mangiapoco e Tsadjout in rovesciata sigla la prima rete stagionale della Cremo. Al 20′ arriva il raddoppio, serpentina di Vandeputte e scarico per Tsadjout che fa doppietta in tap-in. Non serve attendere molto per un’altra perla grigiorossa: altro schema da corner a liberare il destro di Ghiglione che al volo fa 3-0 al 24′.

La Giana prova ad impensierire Saro con un paio di conclusioni da fuori, la Cremo sfiora il poker con Vandeputte. Stroppa chiede ai trequartisti di essere interscambiabili alle spalle di Tsadjout, lasciando pochi riferimenti ai milanesi. Il primo tempo si chiude sul 3-0.

Nella ripresa Stroppa mantiene l’assetto 4-2-3-1 pur cambiando volto alla squadra. Davanti a Saro, Antov e Triacca con Zanimacchia e Sernicola terzini. Castagnetti e Pickel a centrocampo, Buonaiuto Vazque e Milanese sulla trequarti, Stuckler punta. Il Mudo ci prova in rovescata al 47′, Mangiapoco ci arriva senza patemi. Il bomber della Primavera va a bersaglio al 51′ con un gran colpo di testa su cross preciso da sinistra di Sernicola. Sempre Stuckle sfiora il pokerissimo al 55′ imbeccato da Zanimacchia. Un minuto dopo, sempre Stuckler colpisce un palo clamoroso da distanza ravvicinata. Prima della pausa rinfrescante a metà tempo, arriva un altro legno: traversa di Vazquez.

Al 75′ Stuckler fa doppietta: cross preciso di Castagnetti e l’attaccante ancora una volta di testa fa 5-0, dimostrando di essere un terminale offensivo col gol nel sangue. Finisce col pokerissimo nonostante diverse altre occasioni create da Buonaiuto, Vazquez, Zanimacchia e ancora Stuckler. Per mister Stroppa buone indicazioni e la consapevolezza che in emergenza (mancava Ravanelli), questa Cremo può giocare indossando un vestito tattico alternativo rispetto al consolidato 3-5-2.

CREMONESE-GIANA ERMINIO 5-0

RETI: 17′ e 20′ Tsadjout, 24′ Ghiglione, 51′ e 75′ Stuckler

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati (14′ Saro, 71′ Jungdal); Ghiglione (46′ Zanimacchia), Prendi (46′ Antov), Bianchetti (46′ Triacca, 72′ Lordkipanidze), Quagliata (46′ Sernicola); Collocolo (46′ Pickel), Majer (46′ Castagnetti); Johnsen (46′ Milanese), Falletti (46′ Vazquez), Vandeputte (46′ Buonaiuto); Tsadjout (46′ Stuckler). All.: Stroppa.

GIANA ERMINIO (4-2-3-1): Mangiapoco; Previtali, Ferri, Piazza, Alborghetti; Renda, Marotta; Lamesta, Ballabio, Spaviero; Trombetta. All.: Chiappella.

ARBITRO: Tremolada di Monza. Assistenti: Galimberti e Luciani.

fotoservizio Francesco Sessa

© Riproduzione riservata