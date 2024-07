Lorenzo Moretti è uno degli studenti del Politecnico che ha concluso brillantemente il corso di laurea in Ingegneria Informatica. “Sono sempre stato affascinato dall’informatica e desideroso di approfondire le mie conoscenze in questo campo”, ha spiegato Lorenzo. “Inoltre, avendo una grande passione per la matematica e la fisica, il corso di laurea in ingegneria informatica mi è sembrato fatto su misura per me”.

Hai superato in modo eccellente tutti gli esami, puoi svelarci il segreto del tuo successo? Nessun segreto! Sono piuttosto disordinato, studio a orari improponibili e di certo non perdo la testa sui libri. Penso che ciò che mi abbia aiutato di più in questi tre anni sia la passione per i corsi proposti, che ha reso l’impegno più un piacere che un dovere, anche grazie al metodo di studio richiesto, più di tipo logico deduttivo che puramente mnemonico.

A proposito di eccellenze, sei stato assegnatario di uno dei Percorsi di Eccellenza che hai portato a termine sia partecipando alle attività di formazione e agli stage proposti che mantenendo i requisiti di merito previsti dal bando, quale ritieni possa essere il valore aggiunto di questa iniziativa?

I principali valori che questa iniziativa mi ha trasmesso penso siano la disciplina e la dedizione necessari ad affrontare le attività proposte in aggiunta al normale percorso di studi già di per sé molto impegnativo.

Hai svolto il tirocinio estivo per due anni presso il Gruppo Infor di Parma, di cosa ti sei occupato?Durante il tirocinio mi sono occupato della creazione di grafici e tabelle significativi per il monitoraggio delle attività estraendo i dati di interesse dal database dell’azienda.

Oltre allo studio, durante il tuo percorso di studi hai trovato il tempo per dedicarti a qualche altra passione?

Una delle passioni che sono riuscito a coltivare di più in questi tre anni è stata quella per la musica. Suonare la chitarra è stato fondamentale per rilassarmi e staccare la testa, mentre ascoltare i miei brani preferiti durante lo studio mi ha permesso di prepararmi agli esami serenamente e senza stress. Durante la stagione fredda ho dedicato invece la maggior parte del mio tempo libero allo snowboard, che mi ha spinto a dare il meglio di me per terminare al più presto la sessione invernale e fuggire in montagna a surfare la neve.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Proseguirai con la Laurea Magistrale?

Sicuramente proseguirò con la magistrale, non ho però ancora le idee chiare su cosa fare in seguito. Mi piacerebbe fare esperienze all’estero, in particolare negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il mondo del lavoro non sono molto eccitato all’idea di entrare a farne parte, dato che ho ancora tanta voglia di studiare e imparare, a meno che non mi si presenti un’opportunità particolarmente stimolante e innovativa.

Ti salutiamo chiedendoti se dovessi descrivere questo percorso universitario con tre aggettivi, quali sceglieresti e perché?

Se dovessi descrivere questo percorso con tre aggettivi direi che è stato colorato come i quaderni che ho riempito di formule e idee, stimolante come gli ostacoli che mi hanno accompagnato in questo viaggio e luminoso come il futuro che spero mi attenda al di là di questa avventura.

