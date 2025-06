Urne aperte in tutta Italia domenica (fino alle 23) e lunedì (fino alle 15) per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Per essere validi, serve raggiungere la quota del 50%+1 degli elettori. In provincia di Cremona l’affluenza alle ore 12 è dell’8.02% (402 su 403 sezioni), a Cremona città del 9.53%: in città l’affluenza più alta per ora alla sezione 22 (con il 14,13%)

Gli aventi diritti al voto potranno decidere se abolire o meno parti di provvedimenti che riguardano la riforma del mercato del lavoro e le norme sulla cittadinanza nel nostro Paese.

