Grande festa alla materna San Giovanni di Castelvetro Piacentino per il saluto dei grandi che lasceranno la scuola per continuare il loro cammino alle elementari.

Con le loro famiglie e la maestra Marina, il saluto dei piccoli della sezione Primavera che l’anno prossimo saranno promossi alla sezione Infanzia della nostra scuola. Poi il saluto dei grandi che dopo un lungo percorso, entusiasmante e ricco di soddisfazioni per i bimbi, le loro famiglie e le maestre che li hanno amati e seguiti per tre anni, si e’ concluso nell’affetto e nella commozione reciproca.

La grande novità di quest’anno è stata il maestro di musica Federico Mecatti, che lavora presso la scuola di musica MusicArt di Cremona, il quale dopo aver lavorato tutto l’anno con i bambini, li ha preparati, in collaborazione con le maestre Barbara, Danila, Serena e Giulia per questo evento.

I bimbi hanno intonato, accompagnati dalla chitarra del maestro, diverse canzoni anche in inglese, concludendo con il “Charleston” cantato e ballato. Poi c’è stato un momento molto commovente quando le maestre, accompagnate dal suono della chitarra e dalla voce del maestro Federico hanno dedicato la canzone “Buon Viaggio” di Cesare Cremonini ai loro bimbi per augurare loro uno splendido nuovo inizio. Successivamente c’è stata la consegna del diploma di inglese da parte di Don Massimiliano che è il teacher di inglese della scuola, poi il consueto lancio del Tocco ed infine la consegna del ricettario di Carmela affinché i genitori possano preparare ancora qualche prelibatezza che i bimbi hanno gustato in questi anni grazie alla nostra cuoca con il mantenimento della cucina interna.

Un genitore ha consegnato a nome di tutti un regalo alle maestre poi tutti si sono congedati con un grande, commovente, abbraccio ideale collettivo pieno di stima, riconoscenza e affetto.

