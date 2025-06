Al castello Grinzane Cavour si è celebrata in mattinata l’investitura a Maestro Assaggiatore onorario dell’ imprenditore cremonese Antonio Auricchio presidente dell’omonima azienda ma anche presidente di Afidop, l’Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp e del consorzio del Gorgonzola.

“Con questa nomina – si legge nelle motivazioni – l’ONAF intende esprimere la propria gratitudine e il proprio apprezzamento per il lavoro svolto da Antonio Auricchio in favore della cultura del formaggio , della sua diffusione e della valorizzazione del ruolo degli assaggiatori” . Grande la soddisfazione dell’imprenditore uno dei massimi esperti e produttori di formaggio che, per il riconoscimento ricevuto, come scritto nel diploma è “custode della qualità e alfiere della valorizzazione casearia italiana”.

© Riproduzione riservata