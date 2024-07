Nell’intensificazione dei controlli nell’area di via Orti Romani, che nelle ultime settimane sta vedendo un grande impegno da parte delle forze dell’Ordine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un uomo di 26 anni, con precedenti di polizia a carico.

Il 25enne è stato fermato la mattina del 21 luglio, intorno alle 11, da una pattuglia, insieme ad altre persone che sostavano ai giardini della via, tutte iedntificate. Questi si era mostrato particolarmente nervoso, tanto da far scattare una perquisizione. I militari gli hanno quindi trovato addosso quattro pezzi di hashish, per oltre due grammi. La droga, detenuta per uso personale, è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato.

