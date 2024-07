Egr. Direttore,

allego foto di quella che si può chiamare “la via della vergogna”. Si tratta di 100 metri di strada di via Picenengo, da cui passo ogni giorno e per la quale mi piange il cuore. Sono quotidiani gli abbandoni di sacchi rifiuti, che con lo sfalcio dell’erba vengono distrutti e il risultato è quello che si vede nelle foto, scattate tutte oggi 24/07. Si vede anche una tanica di olio, danneggiata dall’ultimo sfalcio di erba e quindi l’olio si è propagato. Si potrà pensare all’installazione di fototrappole per punire questi delinquenti?

La tipologia di sacchi è sempre la stessa, quindi si tratta delle stesse persone che hanno preso questa abitudine, alle quali si aggiungono altri idioti che, vedendo gli abbandoni, pensano sia consentito e così lo scempio aumenta quotidianamente. Avevo già segnalato un materasso che è stato rimosso, ma non si può restare fermi, spero che il nuovo Assessore alla sicurezza, il mio amico Santo, possa porre fine a questa devastazione della natura.

