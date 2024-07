Gerevini, Desalu, Orsoni, Gentili, Vece e Lamon, sono i sei atleti azzurri che gareggeranno nel nome di Cremona a Parigi 2024, accompagnati da un nutrito gruppo tra tecnici, allenatori e collaboratori in totale 14 nomi dello sport cremonese.

C’è tanta voglia di stupire anche alla 33ª edizione dei Giochi che si aprirà il 26 luglio per concludersi l’11 agosto. Se a Tokyo l’Italia raggiunse il record di 40 medaglie complessive (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi), non possiamo non dimentica che Cremona salì sul gradino più alto del podio per tre volte, due con gli atleti cremonesi Valentina Rodini nel canottaggio e Fausto Desalu nella staffetta 4×100 per l’atletica, la terza, con il ciclismo di Francesco Lamon, che cremonese non è, ma è tesserato per Fiamme Azzurre e Arvedi Cycling, per la gioia del CT cremasco Marco Villa, che a Parigi sarà in compagnia di Ivan Quaranta e Piero Baffi.

Cremona è tra le prime 20 province italiane per atleti convocati per i Giochi di Parigi, esattamente al 17° posto, secondo la classifica stilata in base al rapporto tra il numero di atleti e la popolazione residente al primo di gennaio di quest’anno, e farà il tifo in particolare per canottaggio, ciclismo ed atletica.

Il primo a scendere in gara sarà Giacomo Gentili, capovoga del quattro di coppia azzurro e pronto a stupire in una sfida agguerrita con Olanda, Gran Bretagna e Polonia. Qualificato ai mondiali del 2023 l’equipaggio è stato modificato a poche settimane dalla partenza per aggiungere watt ad una formazione già molto competitiva.

E’ dell’8 luglio invece l’ufficialità delle convocazioni di Fausto Desalu, 200 metri uomini, Riccardo Orsoni, 20 km marcia uomini e Sveva Gerevini, eptathlon. Da Casalmaggiore a Casalbuttano, passando per Piadena tutti pronti a tifare per loro nelle gare che li vedranno protagonisti a partire dal primo agosto.

Tra il 5 e l’11 agosto saranno invece in gara i pistard Francesco Lamon e Miriam Vece nelle specialità del ciclismo su pista.

Due i CT cremonesi presenti a Parigi, Oreste Perri per la canoa velocità e Marco Villa per il ciclismo su pista. Ma ci saranno anche Gigi Arrigoni, allenatore della squadra femminile di canottaggio, Pietro Frittoli, allenatore di Sveva Gerevini, i collaboratori di Villa, Ivan Quaranta e Piero Baffi, oltre alla coppia formata da Laura Patti e Aldo Basola. Patti, alla quarta partecipazione, è Delegato Tecnico del triathlon (nelle prime due partecipazioni a Londra e Rio fu giudice, a Tokyo Head Referee), il marito Basola, team leader della zona cambio del triathlon, sul ponte Alexander III.

Cristina Coppola

