Solo qualche giorno di relax in famiglia e nella sua Bissolati per Giacomo Gentili in partenza per i Giochi di Parigi. Sarà lui il primo cremonese in gara con il quattro di coppia azzurro nella disciplina del canottaggio che tante soddisfazioni ha portato a Cremona e Casalmaggiore nelle ultime edizioni dei Giochi.

Gentili sarà capovoga del quattro di coppia azzurro con Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento, una formazione che è stata modificata nelle scorse settimane per aumentarne la potenza e renderla più competitiva. Di fronte avversari agguerriti a partire dall’Olanda, la favoriva al titolo, ma anche Polonia e Gran Bretagna, pronte a dare filo da torcere per un posto sul podio a cinque cerchi.

Per questo Giacomo, nei giorni che precedono la partenza, prova a restare tranquillo e concentrato. Ci attende seduto all’ingresso della canottieri Bissolati con la fidanzata Angela De Lucchi, già circondato da soci e atleti ai quali sorride e risponde senza sottrarsi al saluto e con loro incrocia le dita per l’avventura che lo attende.

Parola d’ordine “tranquillità” in attesa di tornare in barca e far lavorare muscoli e testa, perché quello è il compito del capovoga, e soprattutto basso profilo per non sentire pressioni e aspettative di una città che lo attende con il fiato sospeso “questa aspettativa un po’ mi mette ansia, perché io vorrei rendere felici tutti col mio sport, emozionare tutti, quindi sto cercando di rimanere distante e freddo ma chiedo di darmi fiducia e tranquillità che andrà tutto bene“.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata