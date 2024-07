Procedono a ritmo serrato i lavori per l’adeguamento dei passaggi pedonali posti in prossimità della rotatoria tra le vie del Giordano, Mosa e Bosco sulla scorta delle indicazioni fornite dai tecnici a seguito di specifici sopralluoghi, nonché tenendo conto anche delle richieste a suo tempo avanzate dai residenti.

Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che fa il punto sullo stato di avanzamento dell’intervento. Come spiegano dal Comune, è già stato in parte sistemato il passaggio pedonale posto all’altezza di via Ratti, dove è anche previsto l’allargamento del marciapiede lato abitazioni. L’altro intervento riguarda la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale su via del Giordano, tra le vie degli Aceri e via degli Ontani, così da collegare le attività commerciali presenti sui due lati della strada.

Per quanto riguarda la sistemazione del passaggio pedonale esistente tra via degli Ontani e via Bosco, la prossima settimana gli addetti incaricati da Aem – che sta eseguendo i lavori per conto del Comune – provvederanno alla rimozione di una pianta in via del Giordano, in prossimità dell’incrocio con via Mosa.

Secondo l’amministrazione, la rimozione “non si può evitare in quanto indispensabile alla posa di un palo di illuminazione a servizio dell’attraversamento pedonale”. In ogni caso, come previsto all’art. 20 del nuovo Regolamento comunale del verde, la rimozione di una pianta adulta prevede la compensazione secondo i criteri legati alla dimensione della pianta stessa, pertanto, in base all’altezza della pianta da rimuovere avverrà la compensazione attraverso la messa dimora, nelle vicinanze, di almeno due nuove essenze.

Infine, l’attraversamento che si trova a lato di via Bosco sarà spostato dalla posizione attuale all’altezza della pista ciclo pedonale dei Mùuron (che si collega poi alla ciclabile dei Ciliegi), venendo così incontro alle richieste dei residenti. Tutti gli attraversamenti saranno poi dotati di isola salva pedone e di una illuminazione dedicata che crea una lama di luce per incrementare la sicurezza.

