Expo 2025 Osaka, Vattani “Lazio tra regioni con con offerta più ricca”

ROMA (ITALPRESS) – “Il prossimo anno, da aprile a ottobre, l’Italia avrà un ruolo veramente da protagonista su questo palcoscenico globale che è l’Expo di Osaka, dove noi saremo presenti non solo con uno splendido padiglione disegnato da Mario Cucinella, che un luogo molto ben articolato che si può utilizzare come uno strumento di racconto, ma anche come uno strumento di promozione”. Lo ha detto Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, a margine dell’Executive Breakfast organizzato dalla Regione Lazio a Roma. “Questo appuntamento è un esempio di come l’Italia si proporrà settimana per settimana, mettendo l’accento sulle nostre regioni e la loro ricchezza che va dall’offerta culturale, il design, il food eccetera, ma vogliamo aggiornare l’immagine della nostra nazione raccontando anche la nostra alta tecnologia, l’innovazione, la ricerca”. Il Lazio, “forse più di altre regioni, rappresenta questa ricchezza di offerta”. (ITALPRESS)

