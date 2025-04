Dalle ore 9 di venerdì 4 aprile, via Ferrante Aporti, in corrispondenza dell’incrocio con via Realdo Colombo, sarà chiusa alla circolazione stradale ordinaria per consentire l’effettuazione l’ultima fase del maxi intervento di riqualificazione della centrale idrica Realdo Colombo da parte di Padania Acque Spa, terminata la quale si procederà all’asfaltatura di tutta la zona interessata dal cantiere.

Sarà garantito il transito veicolare, nel doppio senso di marcia, dall’incrocio con via Platina sino al civico 19 di via Aporti, per il solo accesso alle proprietà laterali. I veicoli che provengono da via Manini e diretti in via Aporti dovranno svoltare in via S. Erasmo.

Il personale dell’impresa che sta eseguendo i lavori provvederà alla posa di segnaletica temporanea con l’indicazione delle deviazioni.

Salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche o all’avanzamento dei complessi interventi di riqualificazione, questa fase dei lavori si concluderà nell’arco di un mese.

