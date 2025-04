Per migliorare ulteriormente il monitoraggio della rete di teleriscaldamento di Cremona, A2A, attraverso la controllata A2A Calore e Servizi, ha introdotto la termografia aerea: una tecnologia avanzata che consente di effettuare controlli puntuali anche nelle aree meno accessibili dai mezzi a terra.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione del servizio fornito dal Gruppo, con l’obiettivo di mantenere elevati standard di efficienza e sostenibilità.

A2A Calore e Servizi realizza già da anni un’attività costante di ispezione della rete di teleriscaldamento, adottando strumenti innovativi per fornire ai cittadini un servizio di qualità, nel rispetto dell’ambiente urbano. Alla manutenzione ordinaria – resa possibile da tecniche consolidate come la termografia a terra con automezzo, le prove di tenuta in pressione e i sistemi di misura estivi – si affianca ora questa nuova modalità che permetterà di ricostruire una mappa termica della rete, individuando quei picchi di calore che possono rappresentare delle perdite così da pianificare in maniera precisa le manutenzioni necessarie.

Per l’ispezione, che si svolgerà nelle prossime notti, un velivolo equipaggiato con una termocamera professionale per applicazioni speciali sorvolerà l’intera rete, acquisendo esclusivamente immagini termiche, senza rilevare dati identificativi di persone o oggetti a tutela della privacy.

La termografia aerea verrà realizzata da DarkWaveThermo in collaborazione con DigiSky, aziende con una lunga esperienza nelle indagini termografiche e nei rilievi aerei, già sperimentata anche in precedenti ispezioni a Milano, Torino e Verona. Le riprese saranno effettuate nelle ore notturne per ridurre l’interferenza dovuta al traffico stradale e rendere maggiormente distinguibili le anomalie termiche, dal momento che le temperature ambientali serali/notturne sono inferiori rispetto alle temperature ambientali diurne.

Un progetto che consolida il ruolo di Cremona nell’adozione di soluzioni innovative e sostenibili per il teleriscaldamento: il sistema cittadino è stato uno dei primi impianti per la produzione e la distribuzione di calore in Italia. Partiti i primi lavori negli anni ’80, la rete ha raggiunto oggi una lunghezza complessiva di quasi 70 km e serve circa 25.000 appartamenti equivalenti.

Infine, A2A invita i cittadini a contribuire attivamente al monitoraggio della rete segnalando eventuali anomalie – come presenza di acqua o vapore in strada, marciapiedi o giardini – al numero verde 800933387. La segnalazione precoce di perdite, soprattutto nelle proprietà private dei clienti serviti dal teleriscaldamento, riduce i possibili disservizi all’utenza e migliora la qualità del servizio offerto.

© Riproduzione riservata