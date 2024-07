La Cremonese batte a Pinzolo il Torino 2-1, per i grigiorossi le reti portano la firma di Vazquez e Antov di testa. Seconda amichevole stagionale, dopo la bella vittoria ottenuta contro la Giana Erminio la difficoltà aumenta. Avversario di giornata è infatti il forte Torino del nuovo mister Vanoli, squadra che ha sfiorato la qualificazione per le coppe europee solo pochi mesi fa.

Grande attesa tra i tifosi in generale per tutti gli uomini a disposizione di mister Stroppa, che si affida di nuovo al 4-2-3-1 come nel test contro la Giana.

Questa sera sarà possibile approfondire tutti i dettagli attraverso la visione della partita in differita su Cremona 1 a partire dalle 21:00, con la telecronaca di Mauro Maffezzoni e Roberto Moscarella.

Molta curiosità in relazione al modulo scelto da mister Stroppa, che contro la Giana Erminio aveva derogato al tradizionale 3-5-2, strizzando l’occhio al 4-2-3-1.

Alla fine vince la linea nuova, e davanti a Fulignati si schierano Ghiglione, Bianchetti, Ravanelli e Sernicola, mentre il tandem scelto per la mediana è composto da Castagnetti e Mayer, per un centrocampo che punta tutto sulla regìa; alle spalle del centravanti Tsadjout si muovono Johnsen, Vazquez e l’attesissimo Vandeputte.

Si alleneranno a parte per raggiungere la miglior condizione De Luca e Lochosvhili, che hanno iniziato la preparazione più tardi degli altri.

Vanoli schiera invece i granata con il 3-5-2 con Milinkovic-Savic in porta; Vojvoda, Coco Saul e Masina in difesa; Bellanova, Ilic, Ricci, Tameze e Lazaro a centrocampo, e la coppia Sanabria-Zapata in attacco.

La partita si gioca con una formula particolare: quattro tempi da trenta minuti in modo da permettere agli allenatori di far ruotare tutti gli effettivi.

Gli uomini di Stroppa si portano presto in vantaggio con un bel sinistro di Vazquez che beneficia anche di una deviazione che beffa l’estremo difensore avversario. Per il resto solo un tentativo di Zapata per il Torino, ben rintuzzato dai difensori grigiorossi. Un paio di spunti di Vandeputte animano la seconda parte del primo mini-tempo da trenta minuti che vede la Cremonese coraggiosa giocare con gli esterni molto alti vicini a Tsadjout.

Lo strapotere fisico di Duvan Zapata porta il Torino al pareggio nella seconda da mezzora. È infatti il capitano granata ad avviare e concludere l’azione che porta al pari i piemontesi. La Cremonese però non demorde e crea un paio di situazioni interessanti sfruttando l’ottimo incedere dei tre trequartisti che rendono la vita complicata alla retroguardia avversaria con continui strappi. 1-1 il parziale al termine dei primi due tempi, con una Cremonese che si è fatta apprezzare.

Terzo tempo di grande qualità per la Cremonese che con molti nuovi effettivi in campo non abbassa affatto il livello della propria prestazione. È scatenata in avvio la squadra di Stroppa con Faletti prima e Zanimacchia poi (il laterale avrà altre due ottime occasioni nel corso nel mini-tempo) che costringono il portiere neo-entrato avversario Popa a due miracoli.

Arriva comunque il vantaggio grigiorosso grazie a una grande incornata di un Antov già ritrovato leader difensivo e non solo. Frazione dominata dalla Cremonese che continua a non temere al cospetto di un ottimo avversario. Quarto tempo con poche emozioni, con le due squadre che stanche mirano a tenere il campo con ordine. Ci riesce soprattutto la Cremonese che con un Buonaiuto in buono spolvero regala anche qualche bella giocata al pubblico. Collocolo sfiora il 3-1 con un gran destro da fuori, e una ottima Cremonese vince con merito una partita complicata contro un avversario da serie A.

Roberto Moscarella

© Riproduzione riservata