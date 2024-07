Secondo appuntamento per la rassegna di teatro e musica estiva “Un sipario di foglie – terza edizione”, organizzata dal Comune di Gerre de’ Caprioli, con la direzione artistica di Controsenso Teatro e il sostegno economico di Autovia Padana e Casalasca Servizi.

Giovedì 1 agosto con inizio alle ore 21:30 si terrà il concerto dei fiati del Quadrophobia Wind Quartet formato da Daniel Roscia al clarinetto, Alessandro Fontanella al saxofono, Mattia Rullo al fagotto e Stefano Giacomelli al clarinetto basso.

Il Quadrophobia Wind Quartet è un progetto di musica da camera, attivo da dieci anni sulla scena nazionale, nato dall’esigenza di proporre al pubblico una insolita miscela timbrica. Il quartetto presenterà il progetto “Colors” che trae ispirazione dalle emozioni e dai sentimenti che i colori generano nella vita di ognuno: il rosso della passione, il giallo della luce e della speranza, il viola tetro eppur suadente che accompagna il tramonto, l’azzurro del cielo e della serenità.

Verranno eseguite musiche di Astor Piazzolla, Chick Corea, Antonio Carlos Jobin e tanti altri. Il concerto si svolgerà, come al solito, nel Parco del Po e del Morbasco, località Cristo del Po di Bosco ex Parmigiano (CR), Strada Alzaia (guardando la trattoria la strada a sinistra). Seguirà un piccolo rinfresco.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero, come da ferma volontà dell’Amministrazione Comunale che crede fortemente in una divulgazione culturale libera e che non crei differenze tra chi può permettersela e chi no.

Maggiori dettagli sul sito www.comune.gerredecaprioli.cr.it

© Riproduzione riservata