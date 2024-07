(Adnkronos) –

L’Italia medaglia di bronzo nella 4×100 stile libero maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oro agli Stati Uniti, argento all’Australia. E’ la terza medaglia italiana dopo l’argento di Filippo Ganna nella cronometro maschile di ciclismo e il bronzo di Luigi Samele nella sciabola.

Il quartetto formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo ha chiuso in 3’10”70. Gli Usa hanno trionfato in 3’09”29, davanti all’Australia seconda in 3’10”35. La gara dell’Italia, dopo la frazione iniziale di Miressi, è decollata con Ceccon che ha portato gli azzurri in zona podio, fino al secondo posto. Conte Bonin ha retto al ritorno di Australia e Cina, consentendo a Frigo di chiudere con una frazione eccellente, coronata con la conquista di un bronzo straordinario.

Nella finale della 4×100 femminile, ottavo posto per l’Italia con Sofia Morini (54″16), Chiara Tarantino (54″27), Sara Curtis (54″24), Emma Virginia Menicucci (53″84): le azzurre chiudono in 3’36″51 nella gara che incorona l’Australia davanti a Usa e Cina.

Nei 100 rana maschili, Nicolò Martinenghi conquista un posto in finale con il sesto tempo complessivo. Ludovico Viberti invece viene eliminato dopo lo spareggio con il tedesco Melvin Imoudu.