Caos nel pomeriggio di sabato in un supermercato cremonese, dove un diverbio tra due donne, madre e figlia, si è presto trasformato in una vera e propria colluttazione. A nulla sono serviti gli sforzi del personale del negozio, per cercare di placare gli animi, tanto che si è reso necessario l’intervento della Polizia Locale.

Gli agenti hanno accompagnato le contendenti all’esterno, ma a quel punto alla lite si sono aggiunti due uomini, e il parapiglia è ricominciato, peraltro proprio in mezzo alla strada, via Ghisleri, con tutto il caos che ne consegue. Tanto che si è reso necessario l’intervento di altre due pattuglie della Locale, che hanno separato e identificato i litiganti. lb

