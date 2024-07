Appuntamento nel castello di Torre de Picenardi per l’evento denominato “Ossigeno”, che andrà in scena nella serata di domenica, a partire dalle 21. Fil rouge dell’iniziativa sarà “Il tuo ossigeno”, libro di poesie e foto della giornalista Beatrice Ponzoni. Una serata che promette dinamiche riflessioni attraverso performance artistiche, cultura e solidarietà. Scopo dell’appuntamento è far conoscere l’Associazione ” I care We care”, e raccogliere fondi per la stessa.

La serata sarà divisa in tre parti: durante la prima tranche, l’autrice verrà intervistata dalla giornalista Laura Bosio, sulla sua esperienza di inviata di guerra e su come è nato il libro. Nella seconda parte, la compagnia teatrale La Casta D., diretta dalla regista Denise Valentino, porterà in scena con una performance di grande impatto, i contenuti del libro.

Infine Beatrice Ponzoni tornerà a vestire i panni della giornalista, e intervisterà Stella Abbamonte, presidente di I Care We Care, associazione a cui verrà devoluto parte del ricavato della serata, e Armando Aversa, comandante della Polizia Locale dell’Aci 12 (Piadena, Drizzona, Calvatone, Tornata, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese) nonché presidente Anvu (Associazione Polizia Locale D’Italia) della Provincia di Cremona. L’ingresso alla serata è a offerta libera.

