Grave incidente, verso le 21 di domenica in via Ricengo a Offanengo. Un 49enne è rimasto ferito in modo serio dopo essere caduto dalla sua Yamaha. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno ritenuto necessario chiedere l’intervento dell’eliambulanza da Brescia. Il centauro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Pizzighettone. Sembra che non siano coinvolti altri mezzi e che il 49enne abbia fatto tutto da solo.

