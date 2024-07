Momenti di paura nella mattinata di lunedì a San Savino, lungo la stretta via Mulino, dove due veicoli, un’auto e un furgone, sono entrati in collisione. Erano circa le 9.30 quando si è verificato il sinistro. Sette le persone coinvolte, tra cui tre bambini, una di 10 anni, uno di 9 e uno di 7. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sono comunque intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, i quali hanno portato in ospedale alcuni dei feriti per controlli ulteriori, dopo averli visitati sul posto. Per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri di Veascovato.

