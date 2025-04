Questo Giovedì “I Gioielli Sotto Casa”, trasmissione a cura di Piero Brazzale su CR1, ci porta alla scoperta di una perla svizzera: Locarno, la città del cinema sul Lago Maggiore.

Situata nel Canton Ticino, Locarno è il punto di partenza ideale per esplorare le splendide valli circostanti e per immergersi in un perfetto mix di cultura, natura e divertimento. Affacciata sulle acque del Lago Maggiore, la cittadina svizzera regala ai visitatori un’atmosfera rilassante e affascinante, tra le sue viuzze storiche e le ampie piazze ricche di vita.

Locarno è celebre per la sua Città Vecchia, un vero e proprio viaggio nel tempo tra vicoli pittoreschi, eleganti boutique, accoglienti caffè e imponenti palazzi storici. Passeggiando tra le sue stradine, si possono ammirare monumenti iconici come il Castello Visconteo, che racconta secoli di storiae le numerose chiese che impreziosiscono il centro storico.

Centro nevralgico di Locarno è senza dubbio Piazza Grande, una delle piazze più belle della Svizzera. Qui si svolgono eventi di fama internazionale come il Locarno Film Festival e Moon&Stars, che porta sul palco artisti di fama mondiale per concerti indimenticabili. Durante l’inverno, la piazza si trasforma in un luogo fiabesco grazie a Winterland, con la sua suggestiva pista di pattinaggio e gli incantevoli igloo bar.

Locarno non è solo eventi e spettacoli, ma anche un paradiso per gli amanti dell’arte e della natura. Numerosi musei e gallerie d’arte offrono un’immersione culturale profonda, mentre i suoi parchi e giardini regalano scorci di rara bellezza. Tra questi spicca il Parco delle Camelie, che ospita circa 900 varietà di questa splendida pianta e che in primavera si veste di colori straordinari, soprattutto durante Camelie Locarno, la mostra annuale che celebra questa meraviglia botanica.

