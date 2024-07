È stato un weekend di intenso lavoro, quello appena trascorso per gli agenti della polizia stradale di Cremona e dei dipendenti Distaccamenti di Crema, Casalmaggiore e Pizzighettone; i controlli sono stati effettuati sia sull’intera provincia che lungo l’arteria autostradale A21 di competenza e hanno portato a denunciare 5 conducenti per guida in stato di ebbrezza.

I cinque, quattro uomini e una donna, sono stati trovati con un tasso superiore allo 0,8 g/l e in un caso addirittura superiore a 1,5; per quest’ultimo conducente, un uomo di 58 anni residente a Pavia, in considerazione dell’elevatissimo tasso alcolemico evidenziato dalle due prove strumentali effettuate con l’etilometro in dotazione, oltre alla denuncia per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza, è scattato anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

I denunciati sono tutti residenti tra Cremona, Pavia e Brescia e hanno un’età compresa tra 20 e 58 anni.

Inoltre, a seguito dei numerosi controlli effettuati, è emerso che uno dei passeggeri di una delle autovetture fermate, un 30enne residente nel bresciano, era in possesso di 0,75 grammi di sostanza stupefacente MDMA ed è stato quindi segnalato alla Prefettura come assuntore.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

