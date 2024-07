La Fondazione Opera Pia Ss. Redentore Onlus di Castelverde ha un nuovo Consiglio di Amministrazione che gestirà la struttura per il quadriennio 2024/2028. Nei giorni scorsi in via Gardinali 15 sono giunte le nomine di tre dei cinque membri: il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, ha confermato consigliere don Claudio Rasoli, già presidente della Fondazione da luglio 2021; il vicario generale, mons. Massimo Calvi, ha nominato Palmiro Fanti, mentre il Sindaco di Castelverde, Graziella Locci, ha indicato come suo rappresentante la signora Bianca Sambusseti. Ad essi si aggiunge, come membro di diritto, il parroco pro tempore della parrocchia di S. Archelao Martire in Castelverde, don Giuliano Vezzosi.

Il nuovo Cda si è riunito per la prima volta nella tarda mattinata di martedì 30 Luglio. Dopo gli adempimenti burocratici di rito, i quattro membri hanno scelto il quinto nella persona del signor Giuseppe Ferrari, quindi il Consiglio, al completo, ha riconfermato nella carica di Presidente don Claudio Rasoli, vicepresidente è stato nominato Palmiro Fanti. Al Consiglio ha partecipato anche il direttore generale, dottor Fabio Bertusi e, al termine si è aggiunto per un saluto, il direttore sanitario, dottor Andrea Visigalli.

“Ringrazio di vero cuore il Vescovo Antonio – commenta don Rasoli – per la fiducia che mi ha nuovamente accordato confermandomi consigliere di amministrazione e al Consiglio per avermi permesso di continuare questa esaltante ed impegnativa avventura come Presidente. Gli anni scorsi sono stati particolarmente impegnativi: abbiamo affrontato sfide importanti come la pandemia, la carenza di personale, l’aumento vertiginoso dei costi delle utenze e delle materie prime. Grazie, però, al direttore generale dottor Fabio Bertusi e al direttore sanitario, dottor Andrea Visigalli, ai loro più stretti collaboratori e a tutti i dipendenti, abbiamo posto le basi per un vero e proprio rilancio dell’Opera Pia.

Ripartiamo con una azienda solida dal punto di vista economico-finanziario e molto più strutturata ed efficace dal punto di vista dell’organizzazione del personale. Mi auguro in questi quattro anni di poter raccogliere i frutti del duro lavoro che è stato svolto. Per questo ringrazio i consiglieri uscenti Linda Cottarelli, Francesco Longo e Francesca Mondini”.

“Sono particolarmente grato al Vicario generale e al Sindaco – continua don Rasoli – per aver indicato persone di così alto livello come nuovi consiglieri. Palmiro Fanti, presidente di Fantigrafica srl, è un imprenditore illuminato e instancabile, un artigiano appassionato e coraggioso oltre che uomo di profonda carità e di alto senso civico: lo ringrazio per l’entusiasmo che ha mostrato nell’accettare questo incarico sapendo quanto sia impegnato nel lavoro e in tante realtà associative e benefiche come il Coro Ponchielli Vertova di cui è presidente, l’Associazione Giorgio Conti di cui è consigliere e il Lions Club Casalbuttano di cui è uno dei membri più attivi.

La signora Bianca Sambusseti è una donna dal grande carisma che dirige con indiscusso successo una importante azienda del territorio, la Cavel srl, che da più di 30 anni produce materiale elettrico di altissima qualità: la sua competenza economica e finanziaria, la sua tenacia e la sua intraprendenza saranno preziosi per la nostra Fondazione. Sono, infine, molto grato a Giuseppe Ferrari per aver accettato di essere il quinto membro del nostro Consiglio: oltre ad essere un imprenditore molto impegnato nel settore dei servizi – è presidente di FFG srl con sede a Castelverde – vanta una invidiabile esperienza in molti settori della vita economica e sociale del territorio, tra le altre cose è stato Presidente di Confartigianato Impresa Cremona, di KM Spa Cremona e di Aem Cremona così come del Lions Club di Vescovato”.

Sono tante le sfide che il nuovo Consiglio sarà chiamato ad affrontare: “Abbiamo iniziato – elenca il Presidente – i lavori per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico che coinvolgeranno la quasi totalità degli edifici della Fondazione: grazie ai finanziamenti statali del Superbonus 110% il prossimo anno ci sarà consegnata una struttura totalmente rinnovata esternamente che non solo risparmierà ma produrrà energia grazie a nuovi pannelli fotovoltaici, per questo saremo partner fondamentali della Comunità energetica che stiamo costituendo con Comune e Parrocchia. Dovremo, poi, continuare l’opera di consolidamento economico-finanziaria intrapresa dal direttore generale e investire sempre di più su un personale professionalmente qualificato e umanamente ricco. Ci sarà, poi, da pensare a ridare vita e prospettiva alla Cascinetta che ormai è da anni in stato di semi-abbandono. Anche sui servizi territoriali dobbiamo impegnarci di più. Intensificheremo, poi, la collaborazione con tutte le realtà del territorio: il nostro Parco, che sarà totalmente riqualificato una volta finito il cantiere, dovrà diventare sempre di più un luogo di aggregazione e di socialità per tutto il paese e non solo! Le sfide non ci spaventano, forti anche del sostegno dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Castelverde”.

