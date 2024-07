Haniyeh ucciso a Teheran, Hamas “sotto shock”. Iran: “Faremo pentire invasori”

(Adnkronos) – “Sotto shock”. Così il corrispondente della Bbc per Gaza, Rushdi Abualouf, descrive gli esponenti di Hamas con cui spiega di aver parlato stamani dopo la notizia dell’uccisione a Teheran di Ismail Haniyeh, leader politico del gruppo. Il corrispondente, ora a Londra, sottolinea come Haniyeh fosse visto da molti come un “leader più pragmatico”.

“Sotto shock” sarebbero anche i “funzionari iraniani”, secondo fonti citate su X dalla giornalista del New York Times Farnaz Fassihi, che parla anche di un “duro colpo per la reputazione dell’Iran in materia di sicurezza”.

Hanieyh, secondo il corrispondente della Bbc, è stato a Teheran almeno dieci volte da quando è arrivato ai vertici del gruppo e “doveva sentirsi al sicuro” nella capitale iraniana: una circostanza che potrebbe avere favorito la preparazione del raid missilistico.

“La Repubblica islamica dell’Iran difenderà la sua integrità territoriale, il suo orgoglio ed e il suo onore e farà pentire gli invasori terroristici per la loro azione codarda”, ha intanto dichiarato il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

L’Iran, ha proseguito Pezeshkian, piange “il coraggioso leader della resistenza palestinese, il martire di al-Quds, Ismail Haniyeh” con cui ha condiviso “gioie e dolori”. Il presidente, che proprio ieri ha giurato a Teheran, ha quindi sottolineato che “il martirio è l’arte degli uomini di Dio” e ha evidenziato che “il legame tra le due orgogliose nazioni dell’Iran e della Palestina sarà più forte di prima”.

Haniyeh, che viveva in esilio a Doha, è stato ucciso in un raid nella notte contro la sua residenza a Teheran, nel quale è rimasta uccisa anche una sua guardia del corpo. Ieri nella capitale iraniana, oltre ad aver incontrato Pezeshkian, il leader di Hamas aveva visto anche la guida spirituale iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei.

Il missile utilizzato per uccidere il leader di Hamas sarebbe stato lanciato da un altro Paese, scrive il sito di notizie libanese al Mayadeen, vicino a Hezbollah al Mayadeen, citando una fonte iraniana. L’operazione è stata condotta con un missile guidato, quanto affermano fonti citate dal canale saudita Al Hadath, secondo cui l’edificio che ospita la residenza di Haniyeh è stato colpito intorno alle 2 di notte ora locale.