35 anni di lavoro a Cremona, tra un impegno in Comune e Aem. L’ingegner Marco Pagliarini andrà in pensione domani, 1 luglio. Mercoledì mattina nella sede di Aem di via Persico un piccolo rinfresco per i colleghi e i dirigenti: un sorriso (comprensibile) stampato sulle labbra dell’uomo che ha studiato tanti dei più importanti progetti della città di Cremona. Abbraccia il sindaco Andrea Virgilio, giunto per un saluto, in modo sincero e emozionato. I ringraziamenti sono per i sindaci e le varie amministrazioni con cui ha lavorato ma anche per i vertici di Aem, “risanata negli ultimi anni”. Nel video, l’intervista a Marco Pagliarini.

