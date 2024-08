Caldo afoso senza tregua: oggi allerta massima in 12 città, domani in 10

(Adnkronos) –

Italia stretta nella morsa del caldo afoso anche oggi, giovedì 1 agosto. La domanda “quando finisce?”, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, si trasferisce da un mese all’altro con la consueta lista di città caratterizzata dall’allerta massima per le ondate di calore. Il bollino rosso, che definisce il livello 3, è abbinato a 12 città della Penisola sulle 27 monitorate dal bollettino del ministero della Salute. Il bollino è rosso a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

L’allerta massima riguarderà invece 10 capoluoghi domani 2 agosto, quando l’afa concederà una tregua a Bolzano e Milano che scenderanno al livello di rischio 1 (bollino giallo). Le altre città resteranno roventi per tutte e due le giornate. Bollino arancione (allerta 2) su Ancona, Campobasso e Verona oggi, Bari e Campobasso domani.

Il quadro meteo cambierà, almeno in maniera parziale, con l’arrivo di temporali che al Nord interromperanno il domonio incontrastato dell’anticiclone africano. Si comincerà con acquazzoni sulle Alpi e sulla Pianura Padana, pioggia possibile anche in Lombardia e Emilia nelle prossime ore. Domani, venerdì 2 agosto, il maltempo al Nord lascerà il segno in maniera più profonda dalle Alpi alla Pianura Padana, con qualche sortita anche sull’Appennino toscano e marchigiano.

Le precipitazioni, con la pioggia che potrebbe lasciare spazio anche alla grandine, non segneranno però una reale inversione di tendenza. Dopo i temporali tornerà il caldo. L’afa, invece, continuerà a regnare incontrastata al Centro e al Sud: niente nuvole, niente pioggia, tanto sole. Tra l’1 e il 2 agosto, al Centro-Sud, ancora termometri che flirtano con 38-40 gradi.