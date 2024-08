Il Comune è al lavoro per la manutenzione ordinaria dei Giardini di piazza Roma, presto saranno sistemate altre panchine e alcune aiuole, mentre per un progetto di riordino complessivo ci sono già alcune idee di finanziamento. Così, in questa intervista, il sindaco Andrea Virgilio risponde alle critiche del centrodestra che sulle condizioni in cui versa la principale area verde del centro città, ha presentato ieri una mozione.

“Intanto – spiega Virgilio – mi auguro che si concluda la campagna elettorale e che si possano condividere dei percorsi. Le piazze del nostro centro storico sono importanti e vorrei sottolineare che abbiamo ottenuto le risorse per altre due, piazza Lodi e piazza Giovanni XXIII. Questo per dire che non siamo fermi, ma non tutti i progetti vanno a compimento per quanto riguarda i canali di finanziamento. Ci saranno però altre opportunità: alcune trasformazioni esterne alla città, ad esempio, potranno garantire le risorse per la riqualificazione di piazza Roma”.

Virgilio evidenzia poi che le montagnole sono chiuse per garantire l’incolumità pubblica: “Sottolineo che in quella sede c’è un problema statico ed è in atto un percorso di autorizzazioni con la Soprintendenza essendo un bene vincolato. Il nostro principale obiettivo è metterle in sicurezza”, annunciando poi i prossimi interventi di manutenzione ordinaria che riguarderanno opere da falegname sulle panchine e sistemazione dell’aiuola lungo via Manzoni. “E’ un percorso graduale, nella consapevolezza che su piazza Roma serve un progetto complessivo”.

Ma a proposito di decoro urbano, “tema che va affrontato, senza enfatizzarlo”, il Comune aprirà un tavolo di lavoro interno all’amministrazione. “Penso – aggiunge Virgilio – che una città possa essere bella se è ripulita da una serie di sovrapposizioni – ad esempio cartellonistica varia e arredi – che vanno razionalizzati. Per esempio, in relazione agli stendardi posizionati sui corsi di accesso alla città (lo stesso progetto che ha visto l’installazione dei totem, ndr) una delle prime azioni sarà di toglierli perchè non è passato il messaggio alla cittadinanza che ci si era proposto. Quando si fanno questi interventi di rigenerazione occorre innanzitutto trasmetterne il senso, perchè altrimenti vengono percepiti come qualcosa di estraneo, imposto al centro storico”.

Da ultimo, una risposta politica alle accuse di inerzia arrivate dal centrodestra: “E’ importante che ci sia la sollecitazione rispetto ad alcuni temi; ma mai come in questi anni abbiamo ottenuto finanziamenti per il centro storico: il progetto Giovani in centro, via Radaelli sono emblematici della capacità di acquisire risorse economiche.

Il centrodestra quando è stato al Governo in 5 anni ha fatto un concorso di idee per piazza Stradivari, poi messo nel cassetto. Va bene la sollecitazione – conclude il sindaco – ma serve anche la consapevolezza di quanto a volte sia difficile recuperare la concretezza delle risorse”. gb

