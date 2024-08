Per molti nella mente ci sono ancora le immagini degli ultimi metri che hanno consegnato a Giacomo Gentili e al quattro di coppia azzurro del canottaggio la medaglia d’argento a Parigi 2024, intanto Cremona e Malagnino, suo comune di origine, si organizzano per riabbracciare il campione. Nelle prossime ore la Canottieri Bissolati ultimerà i preparativi per la festa in società, ma intanto a Malagnino l’amministrazione comunale ha messo uno striscione di ringraziamento: “Grazie Campione, da parte dei tuoi concittadini e amministrazione comunale”.

Un legame, quello tra Gentili e il suo paese, che è arrivato fino a pochi metri dal luogo della gara a Parigi, quando gli amici del giovane presenti avevano tifato per lui con uno striscione che recitava “Ici c’est Malagnino“, qui c’è Malagnino, citando il motto di Parigi, con cui poi Jack ha festeggiato a premiazioni terminate.

Giacomo Gentili sarà poi un testimonial importante della Mezza Maratona 2024, il campione aveva partecipato all’edizione 2021, ma alla prossima correrà con la medaglia olimpica al collo e tramite i social della Half Marathon ha invitato tutti a sfidarlo nella corsa.

