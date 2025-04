Anche oggi la Cremo ha creato tanto senza concretizzare, mentre l’avversario ha segnato alla prima occasione. L’impressione è che sia stata una partita come tante altre di questa stagione…

“Sì, ma oggi sfidavamo una squadra importante che non è quinta per caso. Ci è capitato spesso di fare partite del genere, ma a caldo direi che la Juve Stabia non ha demeritato. Noi abbiamo avuto sicuramente più occasioni, ma loro hanno giocato a viso aperto accettando spesso i duelli a tutto campo. Le nostre occasioni sono nate sul campo aperto, non siamo stati bravi a sfruttarle mentre loro sono andati avanti subito. Siamo stati bravi a riprenderla, era importante non perdere uno scontro diretto”.

Cosa non ha funzionato sul gol di Adorante? Forse la palla persa da Castagnetti ad inizio azione?

“Non l’ho ancora rivisto, la palla persa in uscita può aver inciso, ma la rete è arrivata dopo. Forse siamo stati lenti nel ricomporre la linea difensiva, a sinistra non siamo scalati subito per dare copertura, c’è stato un cross ben fatto e un gran gol di Adorante. Bianchetti era a duello con lui, credo che sia stata soprattutto bravura da parte dell’attaccante. A volte oltre agli errori bisogna riconoscere la bravura dei singoli”.

La Cremo subisce spesso gol. Sotto quale aspetto dovete migliorare?

“Sicuramente è un dato che non fa piacere, ma veniamo anche da tante partite in cui di gol ne facciamo. Dobbiamo migliorare, perché se non subissimo gol diventerebbe più facile fare bottino pieno. Oggi sinceramente ero convinto che avremmo portato a casa la partita senza prendere gol, poi purtroppo c’è stato quell’episodio e siamo stati bravi a recuperarla. Speriamo di non subirne nelle prossime partite”.

Quanto conta questo pareggio per dare continuità e morale?

“I punti negli scontri diretti contano ancora di più in questo momento. Abbiamo guadagnato punti sul Palermo e tenuto a distanza Juve Stabia e Catanzaro. Dobbiamo ragionare nell’ottica di mantenere il quarto posto e da questo punto di vista il pareggio di oggi è importante, perdere sarebbe stato pericoloso. Ci teniamo stretti il pari”.

Come ti spieghi le difficoltà della squadra nel concretizzare?

“Oggi forse ci è mancata un pizzico di fortuna, penso ai tiri di Azzi che sono usciti veramente di poco. Forse è anche questione di convinzione e cattiveria, se arrivano tante occasioni e non le sfruttiamo forse qualcosa manca. Oggi speravo potessimo segnare di più e purtroppo i palloni sono usciti di poco”.

© Riproduzione riservata