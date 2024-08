Lavori in corso, ancora una volta in via Eridano, in fondo alla tangenziale davanti alla Tamoil. Per la precisione, uomini e ruspe stanno lavorando di fianco al Maury’s, in quello che una volta era il parcheggio camion della Tamoil. Oggi recintato e con accesso vietato se non agli addetti ai lavori dell’Impresa Tedeschi. Mezzi e operai, sotto il sole e oltre 35 gradi, per i lavori di sbancamento di questa area per cui pare non ci sia ancora richiesta di insediamento specifica in Comune. Si tratta di 5mila metri quadrati e secondo il piano regolatore in vigore è destinata in una porzione ridotta a spazio commerciale e un’altra a spazio per attività artigianali.

