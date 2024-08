Folla anche ieri sera per la terz’ultima giornata di ArciFesta, che dal 26 luglio sta animando il parco scout dell’ex campeggio, alternando come di consuetudine momenti di riflessione a musica e divertimento.

Dal salotto dei talk Claudia Noci ha dialogato con Walter Massa, Francesco Mazzucotelli e Alessandra Annoni, sul tema “Palestina, le parole giuste” e a seguire dall’area concerti la musica di Liquami e Giovanni Pedersini. La serata era stata aperta nello spazio di Arcicomics da Stefano Tartarotti con i fumetti umoristici sui cani.