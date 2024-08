Ci siamo, inizia oggi il lungo periodo di sospensione della circolazione dei treni sulla linea Cremona Brescia, in un’estate segnata dai lavori di manutenzione delle linee da parte di RFI: solo a giugno, dal 9 al 30 lo stesso era avvenuto tra Treviglio e Olmeneta, con bus sostitutivi per tutta la tratta Cremona – Treviglio.

Ed ora, da oggi domenica 4 agosto fino a domenica 25 agosto, anche tra le stazioni di San Zeno – Folzano e Olmeneta i treni su tutta la linea non saranno effettuati per lavori di manutenzione straordinaria che includono il rinnovo del binario e dell’asfalto, in corrispondenza dei passaggi a livello ai km 11+887 e 16+912 e il taglio della vegetazione lungo la linea. Le modifiche al programma di circolazione dei treni sono disponibili nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.

Il servizio è assicurato da bus sostitutivi.

© Riproduzione riservata