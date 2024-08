(Adnkronos) – Un elettricista è morto folgorato in un incidente a Palagianello, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione l’elettricista era insieme al fratello, che è rimasto coinvolto anche lui nell’infortunio ma non è ferito in modo grave. Per ricostruire esattamente la dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri.