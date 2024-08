Dopo la fase sperimentale avvenuta lo scorso anno, è definitivamente attivo anche sul nostro territorio IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso.

Con decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile sono state infatti approvate nei mesi scorsi le indicazioni operative relative al sistema di allarme pubblico IT-Alert. Queste indicazioni hanno lo scopo di definire gli ambiti di utilizzo e l’organizzazione del Sistema di Protezione Civile, delineando obiettivi, modalità di invio, soggetti responsabili, aree di competenza, tracciabilità e contenuti del messaggio IT-Alert.

Le misure adottate sono finalizzate a garantire una risposta tempestiva e coordinata in caso di emergenze e situazioni di pericolo, per le quali le componenti di Protezione Civile potranno utilizzare il sistema. Per quanto concerne la Lombardia, l’utilizzo del sistema si concentra sui rischi di interesse regionale, ovvero collasso di una grande diga, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica e incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105.

Il messaggio IT-Alert, una volta trasmesso, viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza e abbia un telefono cellulare acceso e agganciato alle celle telefoniche. Ricevere un messaggio di allarme IT-alert relativo a uno di questi scenari indica, quindi, che ci si trova in una situazione di potenziale pericolo rispetto a un’emergenza imminente o già in corso e quali sono le prime azioni da compiere per minimizzare la propria esposizione al pericolo, come restare al chiuso o allontanarsi dai corsi d’acqua o evacuare la zona, solo per fare alcuni esempi.

© Riproduzione riservata