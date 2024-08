Alessandro Portesani rivendica l’operatività della “giunta ombra” nata all’interno della sua lista Novità a Cremona, e fa il punto sulle segnalazioni e proposte arrivate dai cittadini alla mail info@novitaacremona.it nei primi 10 giorni di apertura.

“Questo ci riempie di soddisfazione per il nostro lavoro di opposizione”, afferma commentando i primi dieci giorni di lavoro dell’organismo voluto dal raggruppamento civico.“Ad esempio – spiega Portesani – c’è stato segnalato in maniera dettagliata che il comune di Cremona, il 26 luglio a Bagnara, ha provveduto a una disinfestazione adulticida e larvicida contro le zanzare senza che nessuna delle persone del quartiere fosse stata direttamente informata dalla stessa amministrazione. L’avviso è stato diramato solo con un volantino affisso ai pali della luce. E la stessa non è avvenuta nei termini indicati dall’amministrazione e nemmeno negli orari indicati sul volantino. La raccomandazione di tenersi chiusi in casa durante le ore appena successive è stata data solo ai residenti e non a tutti i cittadini cremonesi e neppure ai confinanti”.

“Molte le indicazioni per quanto riguarda il decoro e la manutenzione del verde in città“, spiega ancora Portesani, “Ad esempio, la mancanza di illuminazione da tre mesi di via Bosco che collega Cremona al Bosco Ex Parmigiano. Strada con diverse curve e con erba ancora molto alta e tutta su un argine dove spesso in passato si sono verificati incidenti, quindi di fatto piuttosto pericolosa. Stesso problema di mancata illuminazione alla rotonda di Cavatigozzi”.

“Significative, spiega ancora Alessandro Portesani, le immagini che i cittadini ci inviano sul degrado del Parco del Morbasco: impenetrabile da persone e animali: erbacce alte oltre 2 metri, ortiche, alberi caduti lasciati a marcire. Evidenti anche i problemi che si stanno creando per lo smaltimento dei rifiuti riguardanti gli animali domestici”

“I cremonesi ci hanno inviato proposte anche in merito al settore della cultura. In particolare alla realizzazione del PAF Porte Aperte Festival, della Fiera del Libro gestita dall’attuale consigliere comunale del Pd Claudio Ardigò , e della cosiddetta Cultura Partecipata. Noi di ‘Novità a Cremona’ sollecitiamo, attraverso la nostra ‘giunta ombra’ un intervento della giunta comunale a intervenire sulle criticità e a prendere in seria considerazione le proposte dei nostri concittadini. Tutte queste segnalazioni e proposte saranno utilissime per l’attività consiliare del nostro gruppo. La ‘Giunta ombra’, come da noi prevista, conferma di essere un potente strumento per promuovere l’ascolto dei cittadini e per favorire un civismo attivo e operoso per il ‘bene comune’ di Cremona”.

