Anche per l’anno accademico 2024-2025 il Polo di Cremona del Politecnico di Milano offre borse di studio da 2.000 € ciascuna a chi ha concluso brillantemente il proprio percorso triennale e vuole proseguire gli studi nell’ambito dell’ingegneria acustica-musicale o dell’agricoltura.

Requisito per accedere al bando: aver conseguito un titolo di studio italiano valido per l’ammissione alla Laurea Magistrale con una votazione minima uguale o equivalente a 100/110.

Novità di quest’anno: una delle borse sarà finanziata da Comizio Agrario Ente Eredità G. Beltrami. Inoltre il bando sarà doppio: uno per gli immatricolati del primo semestre e uno per quelli del secondo semestre.

Sono previste 6 borse di studio, in particolare 4 nel primo semestre e 2 nel secondo.

Per quanto riguarda il primo semestre il bando è già stato pubblicato e prevede:

– 2 borse di studio per gli immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in Agricultural Engineering, di cui una finanziata da Comizio Agrario Ente Eredità G. Beltrami

– 2 borse di studio per gli immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering sul track MCR – Acoustic Engineering

Queste borse di studio rappresentano un valido aiuto soprattutto per chi ha deciso di trasferirsi in una nuova città per seguire la propria passione, come ha raccontato Luca, proveniente da Verona: “Per me è stata una grande soddisfazione ricevere il premio che ho visto come un riconoscimento per lo studio e l’impegno dei 3 anni relativi alla triennale. Il premio mi è stato utile sicuramente anche dal punto di vista economico per essere più indipendente dalla mia famiglia nel primo anno trascorso a Cremona come fuori sede”.

Come Luca, chi sceglierà di iscriversi ad Agricultural Engineering avrà la possibilità di seguire il primo corso in Italia, attivato nell’anno accademico 2021-2022, e tra i pochi corsi al mondo del suo genere, che si propone di formare ingegneri operanti nel settore agro-industriale, dotati di una visione sistemistica. Dedicato all’innovazione tecnologica dei sistemi agroindustriali, risponde ad un crescente bisogno formativo da parte delle aziende. L’ingegnere dell’agricoltura è in grado di gestire aspetti complessi della produzione agricola e agro-industriale, grazie ad una conoscenza multidisciplinare, coniugando l’innovazione tecnologica in ambito agrario e delle produzioni animali con l’incremento del livello di sostenibilità e della sicurezza alimentare.

Music and Acoustic Engineering, invece, è la prima ed unica Laurea Magistrale in Italia interamente dedicata all’ingegneria della musica e dell’acustica, estremamente innovativa, con l’obiettivo di formare tecnici preparati per risolvere problemi inerenti all’informazione audio, acustica e musicale. Questa Laurea Magistrale è particolarmente attrattiva perché consente di unire le conoscenze ingegneristiche con quelle musicali. Alessio, che si è trasferito dalla Sardegna, ha espresso chiaramente la sua soddisfazione per questo percorso di studi e per aver ricevuto il primo anno la borsa di studio messa a disposizione dal Campus cremonese: “Il mio viaggio nel mondo dell’acustica musicale nasce a Cremona, città famosa in tutto il mondo per la liuteria e per la realizzazione di strumenti ad arco che recentemente vengono anche studiati dal punto di vista fisico. Penso che sia una città splendida, a misura d’uomo, ma come studente fuori sede ho dovuto affrontare spese anche sostanziose; per fortuna da questo punto di vista ho potuto stare sereno perché al Politecnico di Milano, per gli studenti iscritti al Polo di Territoriale di Cremona, c’è la possibilità di vincere questa borsa di studio”.

Per diventare assegnatari di questo premio, gli interessati dovranno presentare una domanda di partecipazione compilando il form di adesione disponibile nei Servizi On Line (agevolazioni e convenzioni > borse di studio, premi di laurea, esoneri e bandi generici) dal 2 settembre 2024 fino al 31 ottobre 2024 (ore 12:00).

Per iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale in Agricultural Engineering e in Music and Acoustic Engineering è necessario richiedere l’ammissione entro il 28 agosto. Le immatricolazioni si chiuderanno il 13 settembre.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.polo-cremona.polimi.it.

