Nella mattinata di mercoledì un camion ha imboccato contromano la tangenziale di Cremona, all’altezza della via Eridano. Mancavano una manciata di minuti alle 11 quando il mezzo pesante si è immesso nella trafficata direttrice, creando non poco scompiglio tra gli automobilisti in transito, che si sono affrettati a spostarsi sulla corsia di destra per evitare l’impatto. Il conducente deve essersi comunque reso conto del proprio errore, che poi si è affrettato a correggere. In ogni caso, la situazione ha rappresentato un notevole potenziale rischio. Non è la prima volta, peraltro, che in quel tratto di strada qualcuno imbocca la tangenziale nella direzione errata.

© Riproduzione riservata