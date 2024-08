Il prefetto Corrado Conforto Galli se ne andrà da Cremona. La decisione è stata presa nella mattina di mercoledì durante il Consiglio dei Ministri, anche se ancora non sono circolate comunicazioni ufficiali. Per lui la nuova destinazione sarà Como, sua città d’origine.

Conforto Galli ha ricoperto il ruolo di rappresentante del Governo nella nostra provincia per circa due anni e mezzo, durante i quali ha lavorato moltissimo per consolidare la rete del Tavolo per la sicurezza, puntando soprattutto sulla collaborazione interistituzionale. Grazie al suo operato, il tavolo è riuscito a perfezionare la gestione della sicurezza pubblica, sia per quanto riguarda la gestione degli eventi sia dal punto di vista del presidio del territorio.

Nel suo mandato ha sottoscritto importanti documenti, come il protocollo sul contrasto alla violenza di genere, quello relativo agli incidenti mortali sul lavoro, quello contro il fenomeno dell’usura, e quello per il raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova. Poiché per il momento non è stato nominato un nuovo prefetto per la provincia di Cremona, temporaneamente la prefettura sarà retta dal suo vicario, Gianpaola Modolo.

