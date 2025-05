In mattinata il sindaco Andrea Virgilio e l’assessora all’Istruzione e all’Edilizia scolastica Roberta Mozzi hanno compiuto un sopralluogo al cantiere di via dei Classici 7 per verificare lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo Polo per l’infanzia, fascia di età 0/6 (nido e scuola dell’infanzia).

Erano presenti al sopralluogo Giovanni Donadio e Silvia Bardelli, rispettivamente dirigenti del Settore Programmazione Progettazione, Esecuzione, Manutenzione e del Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune, Beatrice Stringhini in qualità di Responsabile Unico del Progetto, Roberto Carboni, Direttore dei Lavori, Paolo Crepaldi, tecnico in rappresentanza della ditta Devi Impianti, le attuali coordinatrici del nido Navaroli, Nicoletta Calza, e della Scuola infanzia Martiri della Libertà, Monica Feraboli, strutture che troveranno sede nel nuovo Polo per l’infanzia.

“Il sopralluogo di questa mattina ha permesso di vedere concretamente realizzato un progetto importante che consentirà la nascita del nuovo Polo per l’infanzia intitolato a Mario Lodi” spiega Mozzi. “Una bella realtà per i bambini del nido (0-3), ora allocati negli spazi della scuola Bissolati, e dell’infanzia (3-6) ora al Navaroli. È stata una soddisfazione vedere che i lavori stanno procedendo alacremente e che si sta realizzando qualcosa di utile e importante per i nostri bambini e le loro famiglie. Sappiamo bene quanto spazi adeguatamente allestiti, belli e sostenibili influiscano positivamente sul processo educativo e formativo”.

“Il nuovo Polo dell’infanzia rappresenta una sfida educativa importante, perché la nuova struttura dovrà rispondere a nuove esigenze pedagogiche, ma dovrà anche tradursi in spazi adeguati, più efficienti e sostenibili” aggiunge Virgilio. “Oltre ad una superficie costruita di 1600 mq, mi piace ricordare che ci saranno altri 1800 mq di spazi verdi e aree giochi, adiacenti al parco Sartori, questo perché vogliamo una scuola che sia il più possibile aperta all’esterno, dove i bambini possano giocare liberamente e divertirsi nella natura. Quello sul Polo Mario Lodi è inoltre uno degli investimenti più importanti, in termini di risorse e fondi PNRR, che l’Amministrazione ha fatto complessivamente nel quartiere Po. Parliamo di oltre 4milioni e mezzo di euro sui 15milioni complessivi”.

Il progetto del nuovo Polo per l’infanzia di via dei Classici nasce come risposta alle esigenze dell’Amministrazione comunale che intende contribuire ad un miglioramento dei processi di apprendimento anche attraverso innovative configurazioni degli spazi scolastici.

Il complesso è attualmente in fase di realizzazione e ad oggi sono state ultimate le strutture portanti e la copertura, sono state inoltre avviate le opere per la realizzazione dei paramenti esterni. Al momento si può ipotizzare che, tenuto conto degli interventi da ultimare e delle procedure tecnico-amministrative, la nuova struttura sarà pronta entro l’anno.

IL PROGETTO IN CIFRE

Il nuovo complesso sarà sostenibile dal punto di vista energetico, sicuro dal punto di vista sismico ed avrà uno sviluppo planimetrico con forma ad E. L’edificio, ad un solo piano fuori terra, avrà una superficie costruita complessiva di 1600 mq e una superficie esterna sistemata a verde con giochi, nelle corti verso il parco e nella parte retrostante, di circa 1875 mq.

Il costo complessivo ammonta a 4.629.214,70 euro (contributo Pnrr Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 3.592.875,00 euro – Fondo Opere Indifferibili Ministero delle Economie e delle Finanze 718.575,00 euro – Finanziamento per la progettazione Ministero dell’Interno 255.000,00 euro – cofinanziamento: 62.764,70 euro).

La realizzazione del nuovo Polo dell’infanzia si inserisce nel più ampio intervento dell’Amministrazione comunale, per un costo totale di 19.981.522,98 (di cui 15.000.000,00 da finanziamenti statali Pnrr, 2.926.705,24 da Fondo Opere Indifferibili Ministero delle Economie e delle Finanze, 255.000,00 da Finanziamento per la progettazione Ministero dell’Interno e 1.799.817,74 cofinanziati dal Comune), riguardante il Quartiere 10 (Po-Parco-Canottieri-Trebbia).

Il Comune di Cremona ha infatti ottenuto il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa al finanziamento sul Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a migliorare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e una nuova funzionalità di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

