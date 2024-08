Incidente con giallo nel pomeriggio di venerdì a Grumello Cremonese, proprio davanti al cimitero, dove un uomo è stato trovato a terra privo di sensi, in un lago di sangue, presumibilmente dopo essere caduto dallo scooter. Il mezzo appariva incidentato, ma cosa sia esattamente accaduto per il momento sembra essere un mistero. L’uomo, un 50enne, è stato soccorso dal 118, arrivato sul posto con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. In ogni caso è stato trasportato in ospedale in codice giallo con l’elisoccorso.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Castelverde, che sentendo le persone presenti sul posto stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, sebbene sembra che nessuno abbia visto la dinamica dell’incidente. L’uomo potrebbe aver sbattuto autonomamente contro un palo, ma non sembrano esservi i segni dello scontro. L’altra ipotesi è che sia stato urtato da un’auto, che però non si è fermata. Per il momento sulla vicenda vige il massimo riserbo.

