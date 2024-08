Claudia Mancinelli, chi è l’allenatrice di Sofia Raffaeli diventata virale

(Adnkronos) – L’espressione del viso, di chi sa il fatto suo, e la camminata decisa non hanno lasciato spazio a dubbi sulla grinta di Claudia Mancinelli. Ed è così che l’allenatrice di Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo nell’all-around individuale di ginnastica ritmica a Parigi 2024, è diventata virale. Il video in cui si vede la 39enne, cresciuta a pane e ginnastica e diventata poi attrice (diversi i film italiani in cui ha recitato come ‘Cenere’, ‘Loro’ e ‘Non è mai troppo tardi’), presentare un reclamo sul punteggio per la sua atleta non è passato inosservato.

Anche quel super abbraccio di Claudia Mancinelli, classe 1985, da meno di un anno allenatrice delle ginnaste azzurre, a Sofia ha colpito tutti. L’azzurra 20enne, entrata in finale con il miglior punteggio, è la prima azzurra a conquistare una medaglia individuale ai Giochi.