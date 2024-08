In occasione del 190° anniversario della nascita del grande compositore cremonese Amilcare Ponchielli, sono stati annunciati gli eventi della fase finale di questo progetto, di durata quadriennale (è iniziato nel 2021) e teso a recupero, messa in sicurezza, digitalizzazione e trascrizione digitale di tutti gli spartiti per Orchestra di Fiati (oltre 90) da lui composti.

Il primo si terrà sabato 31 agosto (data di nascita del celebre compositore) alle ore 21, a Paderno Ponchielli, nella chiesa parrocchiale di San Dalmazio: in questa occasione verrà presentato il Progetto Ponchielli. Seguiranno i due prestigiosi concerti della Banda dell’Esercito Italiano per la presentazione di parte dei brani recuperati, rispettivamente giovedì 19 settembre al Teatro Ponchielli di Cremona e venerdì 20 settembre al Teatro Municipale di Piacenza.

