Al termine della sfida tra Cremonese e Reggiana, mister Giovanni Stroppa ha commentato la vittoria fondamentale ottenuta al “Città del Tricolore”. Ecco le sue dichiarazioni.

Tre punti pesanti e sofferti, forse anche meritati. Che ne pensa?

“Questa prestazione è stata al di sotto dei nostri standard, abbiamo concesso troppo e nel primo tempo abbiamo fatto tutto noi. Il gol dell’1-1 è regalato, dobbiamo gestire il palleggio come abbiamo fatto nella ripresa. E mi spiace per le ultime palle gol concesse, avrebbero compromesso tutto perché abbiamo creato tanto, tenuto a lungo il palleggio e avuto diverse occasioni da pochi metri con Johnsen a campo aperto e non solo. Stasera era troppo importante fare i tre punti, guardiamo come stiamo muovendo la classifica. Diamo continuità alla prestazione di domenica scorsa e facciamo un po’ di solletico a chi ci sta davanti”.

Barbieri ha fatto una prestazione importante…

“Straordinaria, è in crescita. L’ho tolto perché era affaticato, ma ha capacità nell’uno contro uno, è bravo in entrambe le fasi… Stasera ci ha dato molto”.

La Cremo ha reagito bene nella ripresa, senza concedere troppo e arrivando al vantaggio. Nel primo invece l’impressione è che la Reggiana abbia approfittato di alcune incertezze grigiorosse…

“A me dal campo sembrava che avessimo fatto tutto noi, non dovevamo forzare le giocate. Nel secondo tempo è andata così”.

Doppio assist per Vandeputte, altro grande protagonista…

“Sì, ma io lo voglio più vivo nel gioco. Non posso dire che così non mi piace perché ne sono innamorato ed è un valore aggiunto, ma vorrei che fosse ancora di più dentro al gioco sulle giocate semplici. Poi i tiri e gli assist dimostrano che è quel tipo di giocatore lì”.

Da settimane la sensazione intorno alla squadra è positiva e le prestazioni sono in crescita. Questa è la Cremonese alla quale ambiva?

“Sono orgoglioso della squadra che sto allenando, i complimenti mi fanno piacere. Ma dico che siamo molto meglio di quanto visto stasera e non penso di essere smentito. Aver rimesso la squadra in queste condizioni mi rende orgoglioso, con i ragazzi c’è spirito di unione e vederli giocare così è una soddisfazione. Ma serve fare punti, perché sono quelli che portano aspetti positivi nei nostri confronti”.

Dopo il Cittadella sembrava soddisfatto a metà. Crede che sia tornata la Cremonese pre sosta?

“Con il Cittadella abbiamo commesso degli errori ma fatto una grandissima partita, migliore di stasera. Oggi abbiamo concesso qualche contropiede, la nostra squadra è abituata a cercare di essere padrona senza concedere niente. Se proprio devo trovare un aspetto negativo è il modo in cui abbiamo preso gol”.

Ci sono anche dei meriti della Reggiana nelle difficoltà che ha avuto la Cremo?

“Hanno avuto una strategia di attesa, chiudendo gli spazi cercando di non concederci le giocate. Noi abbiamo fatto l’errore di andare centralmente, cercare giocate forzate e consegnarci alle ripartenze: il gol è arrivato così. Lì bisogna essere ancora più insistenti nel palleggio, come è successo nel secondo tempo. Il gol è arrivato perché non abbiamo forzato le giocate, creando occasioni in maniera fluida esaltando i giocatori sull’esterno e nei duelli”.

