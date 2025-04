Tre punti d’oro, su un campo difficile, contro un avversario insidioso. La Cremonese ottiene un successo determinante in trasferta contro la Reggiana. Al Città del Tricolore di Reggio Emilia i ragazzi di Stroppa passano 2-1 grazie alle reti di De Luca e Bianchetti e al doppio assist di Vandeputte.

I grigiorossi aggrediscono da subito la partita. Al 7′, su retropassaggio corto di Meroni per Bardi, De Luca intuisce prima e riesce a toccare col destro ma si defila e, nel tentativo di crossare, viene recuperato dal portiere avversario. Al 10′ cross dalla sinistra di Bianchetti, De Luca spizza e libera Pickel che calcia col mancino, ma Bardi si fa trovare pronto, sulla respinta Barbieri calcia col destro colpendo un palo clamoroso. Al 15′ calcio di punizione di Vandeputte, Valoti calcia col destro ma la palla finisce a lato. Al 18′ brutta palla persa da Valoti nella metà campo della Reggiana, i padroni di casa partono in contropiede e, dopo una grande chiusura di Barbieri su Portanova, Vergara ci prova dal limite, colpendo il palo. Al 28’ i grigiorossi sbloccano il match: Vandeputte serve in profondità De Luca che brucia in velocità Meroni e col destro batte Bardi per l’1-0. Al 32′ su sviluppi di calcio di punizione, Ravanelli dopo una serie di rimpalli ha l’occasione per calciare, ma Fiamozzi è bravo a respingere la sua conclusione. Al 36’ la Reggiana pareggia: Vergara si libera della pressione di Ravanelli e allarga per Marras che crossa col mancino, Antov prova a intervenire in scivolata ma batte Fulignati per l’1-1. Al 46′ brivido per la Cremo: cross di Vergara, scarico di Marras per Portanova che calcia col destro, Fulignati si supera, sulla respinta Vergara mette dentro a porta libera, ma si trovava in posizione di fuorigioco.

Nella ripresa, al minuto 56, i grigiorossi trovano la rete del nuovo vantaggio: cross delicato di Vandeputte dalla sinistra, Bianchetti anticipa Kabashi e prende sul tempo Bardi, siglando il gol del 2-1. Al 61′ ennesimo cross dalla destra di Barbieri, Vandeputte sul secondo palo ci prova con una conclusione volante, Bardi mette in corner. Due minuti dopo Azzi si accentra dalla sinistra e calcia forte alla ricerca del secondo palo, ma la sua mira è larga. A 15 minuti dalla fine mister Stroppa inserisce Johnsen, Gelli e Nasti per Vandeputte, Valoti e De Luca. Al minuto 83 è proprio Johnsen ad avere una grossa chance: il norvegese supera la retroguardia avversaria in velocità, ma si allunga la palla davanti a Bardi che blocca. Due minuti dopo Azzi percorre 70 metri palla al piede, arriva nell’area di rigore avversaria, ma il suo cross teso viene intercettato da Bardi. All’89′ brivido per la Cremo: Maggio cerca una palla tesa dalla sinistra, Vido a porta spalancata mette fuori. Al 94′ Zanimacchia ci prova con un diagonale forte e preciso, ma Bardi si supera. Nel finale c’è anche spazio per il nervosismo, con l’espulsione di Pickel.

E’ l’ultima emozione dell’incontro che termina 2-1 per i grigiorossi. La Cremonese grazie a questo successo sale a quota 52 punti, sempre in quarta posizione. Il distacco dallo Spezia è momentaneamente di 3 punti, ma i liguri dovranno scendere in campo domenica contro la Samp. Prossimo impegno per Bianchetti e compagni domenica 13 aprile allo Zini contro la Juve Stabia.

Simone Guarnaccia – inviato a Reggio Emilia

