Per la prima volta nella storia l’Italia del volley femminile conquista l’oro olimpico. Ai Giochi di Parigi le azzurre del guru Julio Velasco cancellano gli Usa campioni in carica con una finale dominata: 3-0 (25-18, 25-20, 25-17) e Italvolley rosa nell’Olimpo.

È l’oro a squadre che fa da ciliegina sulla torta alla rassegna a cinque cerchi più titolata per la spedizione azzurra.

E nel profondo della nazionale di Velasco, c’è anche un po’ di Casalmaggiore. Nello staff azzurro spicca Massimo Barbolini, l’uomo della doppietta rosa Supercoppa Italiana & Champions League. Nel roster brillano Caterina Bosetti e Carlotta Cambi. Nel gruppo c’è pure Ilaria Spirito. Tutte di rosa vestite in un passato che soprattutto per una di loro si intreccia con Cremona.

Marzo 2018, PalaRadi, VBC vs Modena. In ricaduta, Caterina Bosetti subisce un infortunio tanto grave quanto terrificante: le immagini del crack al ginocchio fanno presto il giro del mondo perché a rompersi è uno dei talenti più puri del nuovo millennio azzurro. Ripartirà, Caterina, e lo farà proprio con la VBC, club che ha sempre saputo pescare bene dal mercato e con Bosetti ha fatto da alcova di rinascita. La sua olimpiade parigina da trascinatrice assoluta, sei anni dopo quel dramma e tre estati dopo la delusione di Tokyo, è un’altra di quelle favole che lo sport italiano (e cremonese, e casalasco) può continuare a scrivere. Con inchiostro d’oro.

