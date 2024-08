Aem anticipa in questo 2024 100mila euro al Comune di Cremona per lavori supplementari di manutenzione del verde pubblico. I sempre più frequenti episodi di maltempo, con rovesci violenti e improvvisi, determinano la necessità di una sorveglianza particolare sul patrimonio del verde pubblico, la cui gestione già da alcuni anni è stata affidata alla Municipalizzata, che a sua volta appalta i lavori.

Le risorse supplementari sono contenute nell’aggiornamento del budget Aem 2024 approvato mercoledì dalla Giunta Virgilio.

In particolare, i costi diretti per la manutenzione del verde assommano a 1 milione 600mila euro per ques’aanno, la maggior parte per manutenzione ordinaria che comprende in particolare: potature di circa 700 piante, 8 sfalci d’eeba, 3 tagli di siepi, 3 tagli di banchine stradali e tre tagli di polloni. Inoltre: annaffio di giovani piante e fioriere, endoterapie per combattere la cimice dell’olmo e la cameraria dell’ippocastano, pulizia e diserbo dei marciapiedi, analisi VTA su circa 350 piante, monitoraggio semestrale delle aree giochi e messa in sicurezza e abbattimento piante.

Per la manutenzione straordinaria vengono destinati solo 204mila euro. “Occorrerà valutare – avverte l’azienda – una revisione dello stanziamento a Bilancio del Comune di Cremona al fine di prevedere anche attività di manutenzione straordinaria (potature e abbattimenti) che in questo momento saranno limitati alle situazioni di emergenza”.

Per la manutenzionne delle strade invece il budget a disposizione di Aem quest’anno prevede oltre 2.5 milioni di euro tra manutenzioni ordinarie e straordinarie; ammolta invece a poco più di 2.1 milioni il valore delle opere pubbliche, nello specifico: completamento della messa in sicurezza della tangenziale per 564mila euro, ripristino cavo Cerca 457 mila, secondo lotto del Cavo Cerca 1.5 milioni, interventi a san Savino per 7.300 euro e a san Felice per 14.400. gbiagi

© Riproduzione riservata