“Spilli raccolti” è la seconda puntata del podcast “Dove ti ho visto” in cui Cristiano Guarneri, attraverso il racconto di storie vere, piccole e grandi, traccia una sorta di mappa che rimette l’uomo davanti al senso della propria vita.

In questa puntata si parla di Aaron Stark che dopo un’infanzia terribile stava per diventare uno “school shooter”. Un amico, che Aaron non immagina neanche di avere, usa con lui “atti di gentilezza semplice”, che tornano a farlo sentire “una persona”. Storia di uno “spillo raccolto per terra” (cit. T. di L.).

Cristiano Guarneri, scrittore e giornalista di Mondo Padano, prova a raccontare che in un mondo dove tutto sembra buio, le luci non mancano mai.

